Собянин подписал закон о бюджете столичного фонда ОМС на 2024–2026 годы

Фото: пресс-служба мэра

Сергей Собянин подписал закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Планируемый объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 454 миллиарда рублей, на 2025 год – 484,5 миллиарда рублей, на 2026 год – 514,85 миллиарда рублей. Запланированные расходы при этом оцениваются в 2024 году в 454 миллиарда рублей, в 2025 году – в 484,5 миллиарда рублей, в 2026 году – в 514,85 миллиарда рублей.

Основным источником доходов бюджета фонда станет субвенция из бюджета Федерального фонда ОМС. На ее долю придется в 2024 году 85,8%, в 2025 и 2026 годах – более 86%. Основной статьей расходов станет финансовое обеспечение реализации базовой программы ОМС. Более того, в бюджете запланированы расходы на медпомощь москвичам на территории других регионов РФ в рамках базовой программы ОМС в размере 3,2%.

На оказание медицинских услуг в ближайшие три года Москва планирует потратить 1,8 триллиона рублей. Часть средств используют для проведения высокотехнологичных операций, в частности, с использованием робототехники. Расходы на такие процедуры в 2024 году планируются на уровне 14,5 миллиарда рублей, а с учетом средств ОМС – более 34 миллиардов рублей.

На реализацию задач программы "Столичное здравоохранение" в следующем году потратят более 593 миллиардов рублей. В 2025 и 2026 годах в рамках программы планируют построить новые корпуса медучреждений и провести капитальный ремонт зданий.

Ранее стало известно, что в 2024 году столичные власти выделят более 55 миллиардов рублей на льготные лекарства для москвичей. Они предназначены для людей, имеющих инвалидность и страдающих различными заболеваниями, например сахарным диабетом или онкологией.



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