Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

Порядка 20 тысяч человек приняли участие в VI молодежном форуме "Наследие". Студенческий конкурс собрал около 400 ребят из 32 вузов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Среди московских студентов победила команда № 10, которая предложила проект создания центра здоровья, культуры и отдыха "Басманный двор". Также жюри отметило проекты "Реабилитационный центр "Точка опоры" и "Социокультурный кластер "Басманный". Мэр столицы поздравил ребят с победой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.