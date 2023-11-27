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27 ноября, 11:45

Общество

Собянин поздравил победителей молодежного конкурса "Наследие"

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Порядка 20 тысяч человек приняли участие в VI молодежном форуме "Наследие". Студенческий конкурс собрал около 400 ребят из 32 вузов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Среди московских студентов победила команда № 10, которая предложила проект создания центра здоровья, культуры и отдыха "Басманный двор". Также жюри отметило проекты "Реабилитационный центр "Точка опоры" и "Социокультурный кластер "Басманный". Мэр столицы поздравил ребят с победой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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