Более 200 безбилетников выявили во время проверок в транспорте на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В ходе усиленных проверок в транспорте на востоке Москвы контролеры выявили более 200 пассажиров, ехавших без оплаты проезда. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Контролеры вместе с полицейскими работали у станции метро "Щелковская" на маршрутах, где чаще всего встречались нарушения: 133, 716К, 735, 760, 760К, 833", – говорится в сообщении.

Каждому из нарушителей выписали в штраф в размере 2 тысяч рублей. По информации ведомства, усиленные проверки влияют на ответственность пассажиров.

Дептранс напомнил, что прикладывать проездной к валидатору необходимо, даже если он безлимитный или социальный. Приложив билет, следует дождаться появления зеленой галочки.

Ранее стало известно, что пассажиры сделали порядка 1,5 миллиона бесплатных пересадок на маршрутах автобусов, электробусов и трамваев. Сервис бесплатных пересадок действует на всех маршрутах. Для этого необходима карта "Тройка", привязанная в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт".



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