В МТС планируют завершить отмену тарификации за раздачу интернета до конца февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мобильный оператор МТС планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета до конца февраля следующего года. Об этом рассказали представители компании.

"С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга будет полностью проведена до конца февраля 2024 года", – передает ТАСС сообщение МТС.

В компании объяснили, что данное решение было принято с учетом нынешней социально-экономической обстановки. Там также уточнили, что оно распространяется на все тарифы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ получила 186 жалоб от потребителей, в которых говорилось о навязывании невыгодных условий договора об оказании услуг связи. ФАС направила предупреждение операторам и потребовала отменить плату за раздачу интернета.

Позже стало известно, что мобильные операторы "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 отменят взимание платы с россиян за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.



МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика