17 ноября, 14:24Экономика
В МТС планируют завершить отмену тарификации за раздачу интернета до конца февраля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Мобильный оператор МТС планирует завершить отмену тарификации за раздачу интернета до конца февраля следующего года. Об этом рассказали представители компании.
"С учетом необходимых доработок IT-систем поэтапная отмена тарификации тетеринга будет полностью проведена до конца февраля 2024 года", – передает ТАСС сообщение МТС.
В компании объяснили, что данное решение было принято с учетом нынешней социально-экономической обстановки. Там также уточнили, что оно распространяется на все тарифы.
Ранее Федеральная антимонопольная служба РФ получила 186 жалоб от потребителей, в которых говорилось о навязывании невыгодных условий договора об оказании услуг связи. ФАС направила предупреждение операторам и потребовала отменить плату за раздачу интернета.
Позже стало известно, что мобильные операторы "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 отменят взимание платы с россиян за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика
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