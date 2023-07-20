МТС отключит до конца 2023 года сеть 3G в пределах ЦКАД

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Компания МТС до конца 2023 года отключит в пределах ЦКАД сеть мобильной связи третьего поколения (3G) на частотах 2100 мегагерц стандарта UMTS 2100 и переведет работу оставшихся базовых станций в современный стандарт LTE.

Завершение этого масштабного проекта по модернизации сети МТС увеличит средние скорости мобильного интернета на обширных территориях Москвы и области на 30%, до 70 мегабит в секунду, а емкость сети – на 28%.

Помимо этого, улучшится покрытие сигнала LTE на местности и его проникновение внутри зданий. Использование частотного диапазона предыдущего поколения мобильной связи (3G) в более современном стандарте (4G или LTE) называется рефармингом.

За январь – июнь текущего года МТС перевела в стандарт LTE в Москве и области более 570 площадок. Это коснулось почти всех базовых станций UMTS 2100 на юго-востоке Москвы, в Зеленограде, Электростали, Павловском Посаде, Коломне, Ступине и на отдельных участках ЦКАД.

Завершение рефарминга на дополнительных площадках обеспечило ковровое покрытие LTE 2100 в центре Москвы в пределах Третьего транспортного кольца и на востоке столицы. За счет модернизации отдельных локаций расширено существующее покрытие LTE 2100 на участках хордовых автомагистралей Москвы.

Технический директор московского региона МТС Владислав Медведев рассказал о задаче по завершению до конца 2023 года основных работ по модернизации инфраструктуры, чтобы охватить скоростным мобильным интернетом 4G всю населенную территорию московской агломерации в жилых, рекреационных, деловых и индустриальных зонах, а также обеспечить бесшовное покрытие и бесперебойную связь на всех транспортных магистралях и узлах.

В МТС подчеркнули, что в процессе рефарминга владельцы старых смартфонов не пострадают, их аппараты будут переведены в другой частотный диапазон – 900 Мегагерц. Медведев отметил, что в столичном регионе на руках у абонентов МТС самая низкая в России доля 3G устройств без поддержки LTE – всего около 2%.

Ранее сообщалось, что скорость мобильного интернета в ТиНАО выросла на 30% после модернизации сети экосистемы МТС. Как отмечают в компании, скоростной мобильный интернет от МТС в ТиНАО доступен в 67 новостройках, в 58 коттеджных и дачных поселках, в деловых и развлекательных зонах, а также на основных транспортных магистралях и узлах – станциях метро "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая", "Коммунарка", автовокзале "Саларьево" и железнодорожной станции Рассудово.