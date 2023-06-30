Скорость мобильного интернета в ТиНАО выросла на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Скорость мобильного интернета в ТиНАО выросла на 30% после модернизации сети экосистемы МТС, сообщает пресс-служба компании.

"За шесть месяцев 2023 года МТС построила в самых активно развивающихся округах Новой Москвы – Новомосковском и Троицком – дополнительные базовые станции и перенастроила сеть, задействовав новые частотные диапазоны. Это позволило расширить емкость сети и повысить среднюю скорость мобильного интернета для более 650 тысяч жителей Новой Москвы до 70 Мбит/с", – говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, скоростной мобильный интернет от МТС в ТиНАО доступен в 67 новостройках, в 58 коттеджных и дачных поселках, в деловых и развлекательных зонах, а также на основных транспортных магистралях и узлах – станциях метро "Прокшино", "Филатов Луг", "Ольховая", "Коммунарка", автовокзале "Саларьево" и железнодорожной станции Рассудово.

По словам директора по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрия Полякова, за 11 лет с момента появления ТиНАО количество базовых станций оператора стандарта LTE увеличилось в семь раз, а число домохозяйств, имеющих доступ к высокоскоростному домашнему интернету, выросло с нуля до 73 тысяч.

"<...> мы активно строили и развивали на новых территориях сети связи, следуя за развитием жилищной, транспортной и социальной инфраструктуры, чтобы обеспечивать всех абонентов качественными услугами связи и современными цифровыми сервисами. Новая Москва как одна из самых активно развивающихся частей столицы остается для нас приоритетной, и мы сохраним здесь высокие темпы развития телекоммуникационной инфраструктуры, следуя градостроительным планам", – отметил Поляков.

Кроме мобильной связи, компания инвестирует в развитие фиксированного ШПД – скоростной гигабитный домашний интернет по волоконно-оптической связи GPON доступен в таких населенных пунктах Новой Москвы, как Щербинка, Коммунарка, Троицк, Московский, Воскресенское, Сосенское, Десеновское, Завод Мосрентген, Первомайское, Газопровод, Горчаково и Столбово, заключили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы обустроили свыше 30 городских парков. Благодаря этому у жителей ТиНАО появились места для прогулок и занятий спортом.

Например, в Краснопахорском поселении появился парк "Редут 1812 года", а в поселении Московский находится парк "Филатов луг". В рамках его благоустройства специалисты сохранили лесной массив, но при этом смогли создать пространства как для спокойного, так и для активного отдыха.