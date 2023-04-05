МТС улучшила связь на всех хордовых автомагистралях Москвы

Фото: ТАСС/Стоян Васев

МТС улучшила связь на всех запущенных участках хордового кольца Москвы, сообщает пресс-служба компании. На новых транспортных автомагистралях обеспечено непрерывное покрытие и увеличена средняя скорость мобильного интернета до 110 Мб/с.

"Компания установила новые базовые станции и перенастроила действующее оборудование, расположенное вдоль четырех новых городских магистралей, которые образуют хордовое кольцо между ТТК и МКАД. Связь обеспечена на полностью введенной в эксплуатацию Северо-Западной хорде, а также на всех открытых для движения участках Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд и Южной рокады", – говорится в сообщении.

Установленное и модернизированное оборудование самостоятельно в автоматическом режиме объединяет все используемые LTE-частоты и при необходимости перенаправляет трафик на соседние базовые станции. Благодаря этому расширяется пропускная способность сети, увеличивается стабильность соединения и скорость интернета на 30–40%. Общее количество базовых станций, обслуживающих новые магистрали и прилегающие к ним объекты, превысило 1 500.

"Ежедневно жители Москвы проводят в своем автомобиле в среднем 2 часа 12 минут. Благодаря новым автомагистралям это время заметно сократится, но все же в силу масштабов столицы это будут не минуты, а часы, с учетом того что в среднем автомобилист в Москве проезжает 56 километров за пять поездок", – прокомментировал технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев.

По данным компании, средняя скорость мобильного интернета на запущенных участках хордового кольца и прилегающих к ним жилых и коммерческих объектах достигает 110 Мб/с и даже в часы пик составляет в среднем 35 Мб/с, что позволяет свободно пользоваться различными интернет-сервисами: слушать аудиокниги и музыку, смотреть видео, пользоваться навигатором и совершать онлайн-покупки без прерывания соединения даже в часы максимальной нагрузки.

Ранее сообщалось, что в столице продолжается строительство автомобильного моста через реку Битцу, работы выполнены на 35%. Этот мост входит в южный участок МСД от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов уже на 80%, его введут в эксплуатацию в мае 2023 года. Градоначальник отметил, что на данный момент специалисты прокладывают там теплосети, оборудуют дождевую канализацию и монтируют ограждения. Также в этом году будут достроены вторая очередь Московского скоростного диаметра и Южная хорда, которая соединит Московский скоростной диаметр с направлением на Казань.

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