Собянин рассказал о самых ярких парках ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

С 2012 года в Троицком и Новомосковском административных округах столицы обустроили свыше 30 городских парков. Благодаря этому у жителей ТиНАО появились места для прогулок и занятий спортом. О некоторых примечательных местах отдыха в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Жить рядом с парком – значит иметь возможность выйти прогуляться вечером после работы. В любое время заниматься спортом. Хорошо и с пользой проводить выходные. <...> И просто радоваться виду из окна. Новая Москва <...> предоставляет миллионам людей возможность исполнить эту мечту", – написал мэр.

Так, в Краснопахорском поселении в прошлом году появился парк "Редут 1812 года". В его центре расположено земляное укрепление времен Отечественной войны 1812 года, которое позволило русской армии выгодное положении в сражениях с силами французов. В парке обустроили деревянные мостики для прогулок, установили бюсты героев войны и организовали экскурсионные маршруты, организовали смотровую площадку.

В том же поселении расположен парк "Красная Пахра". Там предусмотрели развитую спортивную инфраструктуру. В частности, посетителям доступны площадки для волейбола, в том числе пляжного, баскетбола, тенниса и воркаута. В парке обустроили роллердром, установили столы для игры в шахматы, предусмотрели детские игровые зоны.

А в поселении Московский находится парк "Филатов луг". В рамках его благоустройства специалисты сохранили лесной массив, но при этом смогли создать пространства как для спокойного, так и для активного отдыха. Также через парк проложили велопешеходный маршрут, который связал жилые районы с станцией "Филатов луг" Сокольнической линии метро. Также там есть спортивные и детские площадки, экотропа со смотровыми площадками.

Жители Десеновского поселения посещают между тем экопарк "Природный". Еще несколько лет назад на его месте был пустырь, теперь он представляет из себя благоустроенную набережную с мостами через реку Десна, качелями, шезлонгами и пикниковыми точками.

Еще одно новое общественное пространство ТиНАО появилось в поселении Филимонковское. Речь о парке "Марьинский ручей". Помимо традиционных прогулочных дорожек и спортивных площадок там предусмотрели качели высотой пять метров и памп-трек. Сам Марьинский ручей привели в порядок, а через него построили пешеходный мост.

Среди других мест отдыха, которые выделил Собянин, – парк "Рассказовка" во Внуковском, расположенный недалеко от поселка писателей "Переделкино", парк в усадьбе Старо-Никольское в Первомайском с пешеходными мостами, беседками, детскими и спортивными площадками, а также детский парк в Роговском, появившийся на месте пустыря, где теперь есть беседки, качели, велодорожки, спуски к родникам.

"В 2023 году планируем создать и привести в порядок в Новой Москве еще несколько парков. Среди них "Боровский парк" во Внуковском, парк в поселении Мосрентген и небольшой парк на Липовой аллее в Марушкинском. Каждый благоустроенный парк – это комфорт и уют, спорт и здоровье", – подытожил градоначальник.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы появится единый пешеходный маршрут протяженностью более километра. Его создают в рамках благоустройства вблизи районного центра "Янтарь", территория которого является продолжением крупной рекреационной зоны, включающей Черкизовский пруд и Детский Черкизовский парк.

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