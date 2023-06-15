Собянин одобрил программы сотрудничества с Омской областью и Кабардино-Балкарией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва договорилась о сотрудничестве с Омской областью и Кабардино-Балкарией. Как отмечает Агентство "Москва", программы были одобрены Сергеем Собяниным.

Соответствующие соглашения были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме мэром столицы, временно исполняющим обязанности главы Омской области Виталием Хоценко и главой КБР Казбеком Коковым.

Что касается договоренностей с Кабардино-Балкарией, они предполагают реализацию совместных проектов в период с 2023 по 2027 год. Отмечается, что прошлое соглашение между столицей и республикой было подписано еще в 2014 году и новое теперь будет его дополнять.

Так, предприятия КБР помогают выполнять московский государственный заказ. За прошлые два года насчитывается 420 контрактов на общую сумму порядка 1,4 миллиарда рублей, из которых 124 – закупки малого объема.

Москва и Кабардино-Балкария продолжат развивать отношения в сферах экономики, здравоохранения, транспорта, торговли, промышленности, информационных коммуникаций, строительства и благоустройства, ЖКХ, образования, науки и по другим направлениям.

В свою очередь, договор с Омской областью будет действовать до 2028 года. Новое соглашение было разработано на основе того, которое было подписано в 2019 году. Совместные силы региона и столицы будут направлены на совершенствование экономики и городского хозяйства.

Омская область, как и КБР, помогает выполнять госзаказ. Так, за два года удалось подписать свыше 740 контрактов на 860,3 миллиона рублей, из которых 329 – относятся к закупкам малого объема.

Москва и Омская область будут обмениваться опытом по выпуску различной продукции, делиться разработками в сфере телекоммуникации и связи. Планируется передать информацию о лучших управленческих решениях по достижению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Ранее стало известно, что Москва будет сотрудничать с пятью регионами России в сфере развития беспилотных авиационных систем. Соглашения были заключены с властями Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областей и Башкирии.

На базах региональных летных аэродромов и индустриального парка "Руднево" в Москве будут организовывать и проводить летные испытания.

Кроме того, в столице создается Федеральный центр беспилотных авиационных систем с особой зоной свободных полетов.



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