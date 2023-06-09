Турчак: Москва – бесспорный лидер социально-экономического развития страны

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москва является бесспорным лидером социально-экономического развития России, заявил первый зампред Совфеда Андрей Турчак в рамках своего выступления на конференции Московского городского регионального отделения "Единой России". Он отметил, что столица стала такой под руководством Сергея Собянина.

"Под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира, лидером социально-экономического развития страны, на которые ориентируются все без исключения регионы", – подчеркнул Турчак.

Ранее московское отделение "Единой России" выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра города. Турчак назвал выборы мэра Москвы главным политическим событием и отметил, что задача партии – обеспечить победу кандидату Собянину.

Мосгоризбирком (МГИК) объявил, что голосование на выборах мэра состоится в трехдневном формате – с 8 по 10 сентября.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра столицы. По его словам, поддержка президента на выборах очевидна.



МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября