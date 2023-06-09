В Москве проходит партийная конференция столичного отделения "Единой России"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Партийная конференция столичного отделения "Единой России" проходит в Москве в пятницу, 9 июня. В рамках мероприятия будет выдвинут кандидат на пост мэра города.

Также запланировано выступление Сергея Собянина, который является действующим градоначальником.

Ранее Мосгоризбирком утвердил трехдневное голосование на выборах мэра столицы. Оно пройдет с 8 по 10 сентября. Председатель МГИК Ольга Кириллова связала решение с эффективностью аналогичной практики во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. По ее словам, это даст возможность большему количеству людей принять участие в голосовании.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра столицы. По его словам, поддержка президента на выборах мэра очевидна.



МГИК объявил о проведении голосования на выборах мэра 8–10 сентября