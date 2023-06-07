"Ростелеком" и ЦИК создали новую избирательную платформу к выборам 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новую избирательную платформу, которую задействуют на выборах президента в следующем году, протестируют во время предстоящих региональных выборов. Об этом глава "Ростелекома" Михаил Осеевский рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

"Вместе с ЦИК завершили работу по созданию новой избирательной платформы, которая вместе с системой дистанционного электронного голосования должна будет использоваться на выборах президента в 2024 году", – цитирует его "Интерфакс".

Путин указал, что глава ЦИК ожидает высоких темпов в этой деятельности. На это Осеевский ответил, что комиссия приступит к тестированию уже осенью. Вместе с этим глава "Ростелекома" заявил, что все работы будут проведены в сроки.

Ранее стало известно, что Центральная избирательная комиссия одобрила организацию дистанционного электронного голосования на федеральной платформе в 24 регионах в сентябре 2023 года.

В общей сложности в ЦИК была отправлена 31 заявка, 7 регионов свои запросы отозвали. По количеству избирательных кампаний ДЭГ в 2023 году охватит более 300, из них две кампании федерального уровня, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

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