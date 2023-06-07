ЦИК предложил провести ДЭГ на сентябрьских выборах в 24 субъектах России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ предложила провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в 24 регионах России на выборах в сентябре 2023 года. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

По ее словам, в ЦИК поступила 31 заявка от избирательных комиссий субъектов РФ. При этом 7 из них после тщательного изучения заявок ЦИК отозвали.

"Сейчас на рассмотрении Центральной избирательной комиссии находится 24 заявки", – цитирует Памфилову РИА Новости.

Организовать ДЭГ предлагают в Алтайском крае, Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Псковской областях. К голосованию в дистанционном формате также могут допустить на дополнительных выборах депутатов в Крыму и Липецкой области.

Принять участие в ДЭГ в случае одобрения инициативы смогут жители Архангельской, Владимирской, Ярославской, Курской, Белгородской, Калининградской, Тульской, Свердловской, Челябинской областей, Ненецкого автономного округа, а также Пермского, Камчатского края и Карелии.

Провести голосование без использования бумажных бюллетеней также предлагают на выборах в органы местного самоуправления в Чувашии и Томской области и на выборах депутата Оренбургского городского совета.

Ранее в Мосгордуму внесли законопроект, предлагающий организовать выборы мэра Москвы 10 сентября 2023 года. Решение о дне голосования должно быть принято не ранее чем 100 дней и не позднее чем за 90 дней до даты выборов.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова продемонстрировала новый логотип единого дня голосования. Он содержит символ голосования – галочку, а также букву V и дату проведения выборов. Элементы логотипа выполнены в цветах российского триколора.