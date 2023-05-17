11:21Политика
Глава ЦИК показала новый логотип единого дня голосования в России
Фото: телеграм-канал "ЦИК России"
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова показала новый логотип единого дня голосования 2023 года. Изображение было представлено в ходе обучающего семинара для пресс-служб региональных избиркомов.
На логотипе можно увидеть привычную всем галочку, а также букву V в цветах российского флага.
"Мы надеемся, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах", – говорится в телеграм-канале ЦИК РФ.
Ранее Памфилова рассказала, что удаленное электронное голосование на выборах президента состоится лишь в тех российских регионах, где оно уже было опробовано. По ее словам, ни один новый регион на выборах не будет его применять.
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