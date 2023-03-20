В Кремле согласились с Си Цзиньпином, что россияне поддержали бы Путина на выборах

Фото: kremlin.ru

Кремль разделяет уверенность председателя КНР Си Цзиньпина, что россияне поддержат Владимира Путина в случае его участия в выборах президента в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что председатель КНР не говорил, что Путин примет участие в выборах, а лишь выразил уверенность, что российские граждане поддержат его.

"И здесь можно только разделить его уверенность", – сказал представитель Кремля.

Встреча двух лидеров проходит в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Председатель КНР по прибытии в Москву выразил искренние слова приветствия и наилучшие пожелания правительству и народу России. Он признался, что ожидает, что его визит станет плодотворным и придаст новый импульс развитию отношений с Россией.

Лидер КНР добавил, что Пекин готов вместе с Москвой стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. Он заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным двусторонние и международные вопросы, а также наметить план стратегического взаимодействия.

20 марта Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Самолет с китайским лидером приземлился в международном аэропорту Внуково-2. Си Цзиньпин пробудет в России до 22 марта.

Визит Си Цзиньпина в Москву продлится до 22 марта

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