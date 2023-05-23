"Единая Россия" зафиксировала DDoS-атаки на все электронные сервисы фракции

Фото: 123RF/dolgachov

Сервисы партии "Единой России" (ЕР) подверглись массированной DDoS-атаке, на ход предварительного голосования и безопасность данных избирателей это не повлияет. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

"IT-специалисты центрального исполкома ЕР совместно с Роскомнадзором и партнерами по обеспечению информационной безопасности работают над отражением множественных атак", – указано в сообщении.

Отмечается, что второстепенные сервисы и сайты партии пока что отключены. До этого программисты фиксировали несколько попыток нарушить работу сервисов, но после этого началась более мощная атака. Это было сделано для определения дальнейших шагов по обрушению IT-инфраструктуру партии.

"Большинство атакующих IP-адресов из Индонезии и, впервые, из Финляндии", – отметили в пресс-службе.

Ранее партия сообщала о еще одной попытке атаковать сайт предварительного голосования. Отмечалось, что РКН помогал фракции в предотвращении обрушения системы. Специалисты обнаружили большое количество IP-адресов из США и Германии.

