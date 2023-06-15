Собянин заключил соглашения с пятью регионами РФ о развитии беспилотных авиационных систем

Фото: Агентство "Москва"

Москва будет сотрудничать с пятью регионами России в сфере развития беспилотных авиационных систем. Соответствующие соглашения с главами субъектов подписал Сергей Собянин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашения были заключены с властями Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областей и Башкирии. Подписи на документах поставили главы указанных регионов Алексей Дюмин, Дмитрий Азаров, Павел Малков, Максим Егоров и Радий Хабиров соответственно.

Согласно документу, на базах региональных летных аэродромов и индустриального парка "Руднево" в Москве будут организовывать и проводить летные испытания.

На базе столичного индустриального парка площадью более 100 гектаров создается Федеральный центр беспилотных авиационных систем с особой зоной свободных полетов. Там объединятся ведущие российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ.

В частности, произведенные дроны будут использоваться для выявления самовольных объектов строительства, фактов нецелевого использования земли, контроля над возведением объектов и в других целях. Это позволит снизить число нарушений.

В дальнейшем в Москве планируют создать экосистему, представляющую полный цикл разработки, испытаний, сертификации и серийного выпуска различных видов беспилотной техники.

До этого стало известно, что в "Рудневе" откроют Центр компетенций "Беспилотные авиационные системы" (БАС) МГТУ имени Баумана. Главными целями центра станут развитие производства, продвижение инновационных разработок, а также серьезный рост доли отечественных комплектующих в области БАС.



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