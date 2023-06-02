Производство гражданских беспилотных авиасистем в 2023 году превысит 6 тысяч штук

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Производство гражданских беспилотных авиасистем (БАС) в 2023 году составит более 6 тысяч штук. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

"По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тысячи штук, включая все классы и типы, но возможно эти цифры будут больше", – приводит его слова ТАСС.

Шпак заявил, что за прошлый год данных не было, так как отрасль еще не была достаточно развитой и масштабной, чтобы вести поштучную статистику. Он отметил, что отрасль создания беспилотных систем "однозначно" войдет в балльную систему поддержки промышленности в 2023-2024 годах.

Ранее сообщалось, что центр компетенций по беспилотным системам откроют в парке "Руднево". Главными целями центра являются развитие производства, продвижение инновационных разработок, и серьезный рост доли отечественных комплектующих в области БАС.

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