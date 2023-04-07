Испытательный центр беспилотников создадут в "Рудневе"

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В индустриальном парке "Руднево", который является частью "Технополиса "Москва", создадут испытательный полигон беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на заммэра столицы Владимира Ефимова.

Как уточнил Ефимов, полигон разместится на участке площадью 1,1 тысячи квадратных метров, где уже есть производственные объекты. Там также появятся различные технологические стартапы. В создание центра испытаний беспилотных авиасистем вложат свыше 150 миллионов рублей.

Отмечается, что полигон займет российская компания – оператор беспилотников "БАС". После реализации проекта она получит различные налоговые послабления, в том числе на транспорт, имущество и прибыль, как резидент "Технополиса "Москва".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что на сегодняшний день на площадке "Руднево" уже есть вся необходимая инфраструктура для производства БПЛА. Впоследствии индустриальный парк должен стать центром этой отрасли.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в "Рудневе" был начат выпуск гражданских беспилотников. На этой производственной площадке, по его словам, будут созданы тысячи рабочих мест. Сейчас еще три производства находятся в стадии запуска, а порядка 10 предприятий представят высокотехнологичную продукцию.



Собянин: в парке "Руднево" запущено производство беспилотных авиационных систем

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