Собянин: в индустриальном парке "Руднево" начат выпуск гражданских беспилотников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Производство беспилотных авиационных систем запущено в индустриальном парке "Руднево". Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе посещения мероприятия.

"Технополис "Москва" развернул в "Рудневе" большую производственную площадку. По сути дела, это большой кластер, на котором будут созданы тысячи рабочих мест. Сегодня запускаются первые производства", – отметил он.

Мэр добавил, что еще три производства находятся в стадии запуска, а порядка 10 предприятий представят высокотехнологичную продукцию.

"Рядом строится еще огромный комплекс "Алмаз-Антей" – одно из самых высокотехнологичных предприятий нашей страны. Так что здесь будет создана первоклассная производственная площадка", – подчеркнул градоначальник.

Мэр столицы выразил уверенность, что производимые беспилотники будут востребованы в разных отраслях. Он пожелал удачи и успехов всем работникам предприятия и выразил надежду на то, что все поставленные планы будут выполнены.

"Такие корпуса, такие производственные мощности, которые нам Москва позволила использовать и применить, – это, я считаю, большое достижение", – заявил председатель совета директоров ООО "Аэромакс" Сергей Ахметшин.

Он отметил, что первым делом на площадке был создан БПЛА, однако это только начало, впереди предстоит много работы. Ахметшин добавил, что у компании и правительства Москвы есть задачи, которые надо реализовать до конца 2023 года.

"Как сказал Сергей Семенович, это большое количество рабочих мест, которые мы здесь развернем, это высокотехнологичные специалисты, которые нам сюда потребуются. И эта задача в ближайшее время нами будет совместно решена", – сказал Ахметшин.

Как сообщили в пресс-службе мэра столицы, в "Рудневе" были построены 18 корпусов для производства. Все выполнено из отечественных строительных материалов и по самым современным строительным технологиям.

Компания "Аэромакс" планирует разместить производственные мощности в трех корпусах "Руднева", что увеличит объемы выпускаемой продукции. Инвестиции в реализацию проекта составят 5,4 миллиарда рублей, будет создано более 2 тысяч рабочих мест, добавили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что студенты из Российского государственного университета (РГУ) имени А. Н. Косыгина создали прототип БПЛА, который способен обеспечивать интернет-связь в любых местах с помощью Wi-Fi. Студент четвертого курса Алексей Гуськов отмечал, что основной упор разработки был сделан на автономность связи и дрона с устройствами.

Студент отмечал, что сейчас проводятся тесты двух возможных вариантов подъема беспилотника в воздух – с помощью парусной подъемной силы или схемы с соосными винтами, которые будут вращаться в противоположные стороны. Разработка может заинтересовать ведомства, занимающиеся ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.



Собянин: в индустриальном парке "Руднево" начат выпуск гражданских беспилотников

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