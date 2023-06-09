Собянин рассказал, как Московский инновационный кластер помогает стартапам

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 35 тысяч организаций из столицы и регионов России функционируют в составе Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Московский инновационный кластер создает условия для развития передовых технологий, кооперации участников рынка", – написал мэр в своем телеграм-канале.

За три года благодаря программам МИК предприниматели смогли привлечь в собственные стартапы 5,29 миллиарда рублей. Самыми популярными стали проекты кибербезопасности, медицины, телекоммуникаций, а также стартапы в области образования, рекламы и маркетинга.

В частности, компания "Аркон Констракшн" смогла привлечь в собственный проект более 48,6 миллиона рублей. Институту стволовых клеток для создания вакцины от COVID-19 удалось выручить порядка 11 миллионов рублей.

"Компания "Сайберия", создающая программное обеспечение для здравоохранения, после участия в технологическом конкурсе Future iHealth привлекла 150 миллионов рублей от венчурного фонда "Восход", – заключил Собянин.

Ранее Собянин пригласил инвесторов развивать гостиничный бизнес в Москве. Приглашения для участия будут публиковаться в отраслевом сообществе "Московский туристический хаб". Наибольшей популярностью, как уточнил мэр, пользуется сфера делового туризма.



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