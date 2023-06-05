Собянин объявил новых победителей программы "Академия инноваторов"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Несколько лет назад на площадке Московского инновационного кластера стартовала специальная программа "Академия инноваторов". Стали известны победители этой инициативы, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, программа ориентирована на студентов и аспирантов университетов, но при этом открыта для всех, кто готов развивать технологичные проекты. Основная задача – научить превращать идеи в стартапы.

"Наставники программы помогут разработать жизнеспособную бизнес-модель, подобрать команду, найти партнеров для пилотных внедрений продукта. К слову, конкуренция нешуточная: из более 1 300 заявок этого потока было отобрано всего пять победителей", – написал Собянин.

Среди победителей – разработчики медицинской образовательной платформы для студентов и молодых врачей Esculapia. Она поможет быстрее подготовиться к международному квалификационному экзамену USMLE, который лежит в основе большинства экзаменов по этой профессии. Авторы протестируют программу в Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, в университетах Киргизии и Узбекистана, Индии, Малайзии и Индонезии.

Следующими победителями стали создатели способа получения питьевой воды. Авторы придумали гидропанель AlterOcean, которая производит до пяти литров из воздуха с одного квадратного метра поверхности в сутки. Собянин отметил, что для этого достаточно, чтобы влажность воздуха была не менее 5%.

Далее в списке победителей оказались авторы DEMETRA – программного обеспечения для промышленных линейных ускорителей электронов, которые используются в обработке продуктов питания. Разработчики проекта – Феликс Студеникин и Сергей Золотовой (НИИЯФ МГУ). Они предложили решение, которое помогает расширить сроки хранения продукции в 2–5 раз. Их технология признана безопасной и не влияет на вкус, запах и внешний вид.

Еще одним победителем стал проект Muscles.AI. Это программно-аппаратный комплекс для восстановления нарушений работы опорно-двигательного аппарата человека. По словам Собянина, его смогут применить реабилитологи, неврологи, хирурги и травматологи. Уникальность комплекса заключается в применении технологии искусственного интеллекта.

Список победителей закрывает еще один медицинский проект LABMEIN. Это нанороботы для лечения атеросклероза и тромбоза. Авторы создали микрообразцы с лекарственными препаратами, которые вводятся с помощью катетера. Затем его через магнит дистанционно направляют по кровотоку к месту дефекта сосуда.

"Сбор заявок на следующий поток программы "Академия инноваторов" стартует летом. И это шанс, которым определенно стоит воспользоваться. Из 100 команд этого потока 25 уже открыли бизнес", – заключил Собянин.

Ранее мэр поздравил воспитанников столичных школ с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников этого учебного года. По его словам, ребята завоевали 51% золотых медалей. Результат по качеству и эффективности в шесть раз превосходит средний по России, добавил Собянин.