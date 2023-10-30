Мобильные операторы вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика

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Мобильные операторы "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "билайн") и Теlе2 вернут россиянам возможность бесплатной раздачи интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В ведомстве сообщили, что еще в сентябре направили предупреждение с требованием отменить плату за раздачу интернета вышеуказанным операторам, а также МТС. По версии ФАС, в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, так как они навязывают клиентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

Подобное требование было выдвинуто после поступления в службу 186 жалоб от потребителей только за сентябрь. Операторам был дан месяц на выполнение требования, в результате чего о готовности его исполнения сообщили только "МегаФон", "Вымпелком" и Теlе2.

В частности, "МегаФон" отменил плату за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах для абонентов с 23 октября, Теlе2 собирается отменить плату для новых подключений абонентов с 22 ноября, а для действующих клиентов – с 19 декабря. В "билайне", в свою очередь, сообщили об отмене платы за раздачу интернет-трафика на всех тарифных планах с лимитными пакетами интернета до 1 декабря.

В МТС же заявили ФАС, что в их действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика нет ущемления интересов абонентов.

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