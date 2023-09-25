ФАС возбудила дело из-за необоснованного повышения "МегаФоном" тарифов

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Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении "МегаФона" на фоне необоснованного повышения тарифов на услуги связи. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"В 2023 году ПАО "МегаФон" произвело повышение тарифов на услуги связи для более 8,2 миллиона абонентов в среднем на 10,24%, обосновывая указанное повышение ростом затрат", – указала служба.

В ФАС добавили, что оператор все еще пытается извлекать доход из произведенного необоснованного повышения.

В мае прошлого года служба уже возбуждала дело в отношении "МегаФона" из-за необоснованного повышения цен на тарифы. На тот момент оператор сотовой связи повысил стоимость услуг для 16,5 миллиона клиентов. Цены на тарифы стали выше на 12%.

В декабре 2022-го ФАС начала еще одно расследование из-за повышения тарифов сотовой связи "МегаФон".

В МТС сообщили о повышении абонентской платы по тарифам