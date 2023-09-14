В МТС сообщили о повышении абонентской платы по тарифам менее чем на 10%

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Российский сотовый оператор МТС повысит абонентскую плату по тарифам менее чем на 10%, об этом заявили в пресс-службе компании.

Представители компании отметили, что повышение платы связано с увеличением затрат на обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры связи.

В пресс-службе добавили, что оператору в том числе необходимо направлять инвестиции на расширение и обновление сетей связи из-за роста трафика, а также поддерживать качество предоставляемых клиентам услуг.

"На некоторых архивных тарифах изменится ежемесячная абонентская плата, изменение составит менее 10%", – передает слова сотрудников пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что абонентская плата должна повыситься с 28 сентября.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее заявила о намерении направить оператору запрос с целью установить все обстоятельства повышения платы. В ведомстве, ссылаясь на уведомления от оператора, отметили, что к октябрю плата увеличится на 59 рублей в ряде тарифов.

До этого зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде сенатор Артем Шейкин направил в Генпрокуратуру РФ и ФАС обращение, в котором попросил ведомства проверить условия договоров сотовых операторов на предмет кабальности в связи со случаями платной раздачи интернета со смартфонов.

По его словам, в попытке увеличения прибыли операторы сотовой связи занимаются повторной продажей интернет-трафика их же абонентам, а эти меры препятствуют получению оплаченных услуг.

Шейкин подчеркнул, что россияне должны беспрепятственно использовать приобретенные услуги на различных устройствах по своему усмотрению, не оплачивая их повторно.



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