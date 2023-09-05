Средняя скорость мобильного интернета на речных трамваях Москвы составила более 40 Мбит/с

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

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Средняя скорость мобильного интернета 4G на речных трамваях Москвы составила более 40 Мбит/с, сообщает компания "Билайн", проверив надежность мобильной связи по маршруту Киевская – Сердце Столицы.

"Во время поездки на речном трамвае клиенты компании активно используют мобильный интернет в различных целях. С момента запуска речного электротранспорта в Москве в конце июня 2023 года мобильный трафик на маршруте вырос на 15% по сравнению с маем 2023 года", – говорится в сообщении.

По данным "Билайна", на всем протяжении маршрута средняя скорость мобильного интернета составляет не менее 40 Мбит/с, а максимальная скорость может достигать 181 Мбит/с.

Отмечается, что таких показателей более чем достаточно для комфортной работы любых сервисов, мессенджеров и социальных сетей, а среднее время загрузки страниц составляет меньше двух секунд, время открытия YouTube и контента не превышает пяти секунд, видео проигрывается без прерываний и зависаний.

По словам технического директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" Виктора Емелина, компания регулярно проводит мониторинг качества работы сети в столице, включая и новые маршруты общественного речного транспорта.

"Во время проведения замеров по пути следования речного трамвая не было ни одного обрыва связи "Билайн", что говорит о стабильности нашего сервиса. Клиенты "Билайн" могут делиться отличными видами Москвы во время движения речного трамвая и не переживать за качество связи", – рассказал Емелин.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября изменилась стоимость проезда на речных электросудах Москвы. Она составляет 150 рублей вне зависимости от дня недели. Остался бесплатный проезд для детей до 7 лет и обладателей абонементов "Тройка" на 90 и 365 дней.

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ПАО "Вымпелком"

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