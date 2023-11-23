МВД РФ могут обязать проверять данные абонентов перед активацией сим-карт – СМИ

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Правительство России обсуждает меру по ужесточению оборота сим-карт, которая могла бы обязать операторов мобильной связи активировать номера только после проверки паспортных данных клиентов в МВД РФ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По информации одного из собеседников издания, инициатива еще не оформлена в законодательную.

В настоящее время клиенты имеют возможность активировать сим-карты сразу после покупки, а операторы сверяют информацию о гражданах с базой МВД в течение месяца.

Некоторые эксперты на рынке связи уже поддержали инициативу, другие считают, что такая мера может привести к большой нагрузке для сотрудников точек и нелегальному обороту сим-карт.

Ранее Минцифры РФ предложило создать на портале "Госуслуги" раздел с информацией о зарегистрированных на пользователей сим-картах. Инициативу поддержали в Tele2 и "Вымпелкоме" (бывший "Билайн"). В МТС посчитали предложение "избыточным", поскольку сведения должны предоставляться самими операторами.



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