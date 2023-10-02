Москвичей предупредили о способе мошенничества через СМС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Мошенники украли у москвички больше 2,6 миллиона рублей, получив доступ к ее телефону с помощью СМС-сообщения. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что злоумышленники сначала позвонили 47-летней женщине на телефон. Представившись сотрудниками оператора связи, они сообщили жертве о якобы необходимости обновить настройки сим-карты, после чего прислали сообщение с вредоносным файлом.

Благодаря этому мошенники смогли получить удаленный доступ к устройству. Затем они попросили оставить телефон на несколько часов экраном вниз, а сами в течение двух часов оставались на связи с жертвой.

Когда "обновление" завершилось, пострадавшая обратила внимание на отсутствие приложений банков, на что ей посоветовали перезагрузить телефон. После этого мошенники заблокировали женщину, а сама она, позже обратившись в банк, узнала, что лишилась денег.

"Получив выписки, женщина узнала, что с ее счетов в нескольких банках списано свыше 2,6 миллиона рублей", – говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве призвали граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые пришли на электронную почту или по СМС, не устанавливать программы или приложения по просьбе звонивших.

Ранее стало известно, что с начала текущего года с попытками мошенничества сталкивались 91% россиян. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего обманывать пытаются работающих пенсионеров, людей с высшем образованием и женщин.

