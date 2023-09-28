Более 90% россиян признались, что сталкивались с попытками мошенничества в этом году

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С попытками мошенничества в 2023 году столкнулись 91% россиян. Данные на 9 процентных пунктов превышают результат прошлого года – 82%. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Отмечается, что в опросе поучаствовали более 1 тысячи респондентов от 18 до 65 лет из всех регионов России. Среди них о попытках мошенничества в этом году сообщили работающие пенсионеры (86%), опрошенные с высшим образованием (84%) и женщины (73%). Аналитики считают, что именно эти категории граждан находятся в группе риска.

В сообщении подчеркнули, что вместе с ростом доли тех, кто сталкивается с мошенниками, увеличивается и вариативность способов обмана. Если в 2022 году в среднем было три разных схем мошенничества, то в этом году их число выросло до четырех.

Уточняется, что самой распространенной схемой обмана является звонок от якобы представителя банка или правоохранительных органов. Его цель – выяснить данные счетов и банковских карт. С подобным способом обмана столкнулись 73%, в прошлом году их доля была 54%.

Следом по популярности идут предложения заработать в интернете на "инвестициях". Подобные сообщения в текущем году получали 63% россиян, в прошлом – 55%.

Третью строчку заняли сообщения или электронные письма с подозрительными ссылками. Переход по ним связан с финансовыми угрозами. С этим столкнулись 46%, в 2022 году – 39%.

На четвертом месте – предложения получить "выплату или компенсацию" от государства. При этом для ее оформления нужно сообщить данные карты или другую информацию. В 2023 подобные предложения получили 45% респондентов, в прошлом – 39%.

Замыкают топ самых распространенных попыток мошенничества звонки и сообщения с просьбами помочь "родственникам или знакомым", якобы попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также вымогательство денег под предлогом получения выигрыша в лотерею. О подобном рассказали 43%, в 2022 году – 36%.

Помимо этого, обмануть опрошенных пытались через фишинговые сайты (28%) и при продаже или покупке товаров в интернете (27%).

В сообщении говорится, что только 9% россиян за последние месяцы не сталкивались с попытками мошенничества. В прошлом году этот показатель был на уровне 18%.

Ранее эксперт по противодействию киберугрозам Евгений Егоров предупредил, что в Telegram появились чат-боты, предлагающие купить "бусты" (голоса) для активации историй в каналах. За ними могут скрываться мошенники.

Юрист Иван Соловьев также отметил, что некоторые мошенники могут собирать данные для составления "профиля жертвы". Злоумышленники стараются узнать паспортные данные, место работы, номер телефона, информацию о семье, место фактического проживания, а также номер автомобиля.

Мошенники стали чаще выманивать доступ к профилю в мессенджерах через QR-код