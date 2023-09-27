Россиян предупредили о новых потенциально опасных чат-ботах в Telegram

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В Telegram появились чат-боты, предлагающие купить "бусты" (голоса) для активации историй в каналах. За ними могут скрываться мошенники, предупредил в беседе с "Газетой.ру" ведущий эксперт по противодействию киберугрозам Евгений Егоров.

"Вводить данные банковской карты для транзакции не надо – просят сделать именно перевод. Пользователь переводит деньги, но, по сути, не получает никаких гарантий, что получит "бусты" и его деньги не пропадут", – отметил специалист.

Возможностей для обратной связи такие боты не предоставляют, а значит, куда-либо обратиться, если услуга оказана не будет, не получится. По словам Егорова, именно по такой схеме часто работают мошенники.

На прошлой неделе Telegram разрешил каналам публиковать истории. Однако для получения доступа к этой возможности канал должны поддержать голосом обладатели premium-подписки.

