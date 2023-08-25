ВТБ предупредил россиян о новой схеме мошенничества с банковскими вкладами

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В банке ВТБ предупредили, что аферисты из-за повышения ключевой ставки стали массово обзванивать россиян с предложениями разместить накопления на "вкладах с повышенной доходностью и кэшбэком от госуслуг и ЦБ". Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на пресс-службу компании.

"Новая схема относится к так называемой социальной инженерии, когда обманным путем мошенники провоцируют банковских клиентов самостоятельно выдать свои важные персональные данные или сразу перевести деньги на счет злоумышленников", – заявили в ВТБ.

В компании утверждают, что данная схема мошенничества отличается от других тем, что злоумышленники сперва представляются сотрудниками двух крупных госструктур, а также пользуются распространенной информацией о росте ставок по вкладам в основных банках. При этом в ВТБ добавили, что на самом деле сотрудники Банка России и операторы госуслуг никогда не звонят россиянам и не просят их назвать персональные данные.

По словам представителей банка, когда мошенники получают доступ к банковскому счету человека, выводят оттуда деньги и пропадают. Поэтому в ВТБ предупредили, что сразу после звонка от злоумышленников нужно положить трубку и сообщить об аферистах в банк.

"Если возникают подозрения, что к учетной записи в "ВТБ Онлайн" получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке в профиле пользователя", – отметили в банке.

Ранее сообщалось, что во втором квартале текущего года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 3,62 миллиарда рублей. Отмечается, что с апреля по июнь было совершено порядка 279 тысяч операций без согласия клиентов.

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