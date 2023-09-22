Telegram разрешил каналам публиковать истории

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Каналы в Telegram теперь могут публиковать истории. Для этого пользователи с premium-подпиской должны поддержать их голосом, сообщили в компании.

Вместе с этим мессенджер запустил режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей.

"В истории теперь можно добавлять стикеры-реакции и собственную музыку. Кроме этого появились режим однократного просмотра для фотографий и видеозаписей, более заметные уведомления о входах в учетную запись и многое другое", – говорится в сообщении.

Пользователи с premium-подпиской могут дарить каналам возможность публиковать истории. Чем больше у канала голосов, тем выше уровень канала. Каждый новый уровень дает возможность выкладывать для всех подписчиков одну дополнительную историю в сутки, уточнили в компании.

Кроме того, у пользователей и каналов появилась возможность добавлять в свои истории стикеры-реакции. В историях от каналов на подобных стикерах можно увидеть число подписчиков, которые выбрали ту или иную эмоцию. Еще истории поддерживают загрузку аудиофайлов из памяти гаджета.

Ранее стало известно, что Telegram сделает сторис бесплатными для всех пользователей. Создатель сервиса Павел Дуров рассказал, что за годы развития мессенджер изменил представление о том, как должна выглядеть современная платформа для общения.

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