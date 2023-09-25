Юрист заявил, что мошенники начали создавать "профиль жертвы"

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Некоторые мошенники могут собирать данные для составления "профиля жертвы", предупредил юрист Иван Соловьев в эфире радио Sputnik.

Как отметил специалист, есть злоумышленники, которые рандомно обзванивают потенциальных жертв, а есть те, которые тщательно собирают всю информацию о них.

"Сбор информации им нужен для использования сложных мошеннических схем. Данные они тоже получают из похищенных баз данных банков, а также из социальных сетей", – объяснил эксперт.

Все сведения используются для создания так называемого "профиля жертвы". Юрист уточнил, что злоумышленники стараются узнать паспортные данные, место работы, номер телефона, информацию о семье, место фактического проживания, а также номер автомобиля. Кроме того, мошенники пытаются выяснить, есть ли у потенциальной жертвы статус пенсионера.

Соловьев также обратил внимание, что мошенникам всегда известно, клиентом какой кредитной организации является человек, которого они хотят обмануть.

"Зная это все, можно составить план мошенничества, поскольку становятся видны уязвимые стороны человека", – резюмировал юрист.

Ранее сотрудники Сбербанка предупредили клиентов о новой схеме мошенничества, благодаря которой злоумышленники могут похитить денежные средства не только у одного человека, но и у его родственников.

Мошенники представляются сотрудниками банка и говорят клиенту, что другие работники якобы пытаются оформить кредит на его имя с целью похищения средств. Для сохранения денег они просят оформить кредит для исчерпания кредитного потенциала, после чего перевести имеющиеся средства и взятые в рамках займа на безопасный счет.



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