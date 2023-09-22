Юрист призвал не разрешать приложениям списывать деньги без кодов подтверждения

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Не стоит разрешать приложениям списывать деньги с банковских карт без кодов подтверждения, отметил юрист Александр Хаминский. Об этом сообщает телеканал "360".

Специалист рассказал, что фиксировались случаи, когда украинские приложения для пауэрбанков крали деньги у россиян и отправляли их на нужды ВСУ. Он подчеркнул, что граждане должны помнить о риске, когда подключают неизвестные приложения к платежным инструментам.

"Разрешения, которые можно реализовать через приложения, в том числе в режиме инкогнито, значительно шире, чем у ставших привычными файлов cookies", – добавил он.

Хаминский обратил внимание, что больше всего пользователь рискует, когда разрешает списывать денежные средства без кодов подтверждения. Меньше всего доверия заслуживают сервисы по аренде зарядных устройств, уточнил юрист.

Граждане уже привыкли, что во время покупок при оплате по терминалу не всегда требуется вводить пин-код, заметил эксперт. Однако, он подчеркнул, что следует отличать код подтверждения и пин-код и не давать посторонним приложениям снимать средства в любой момент.

"По собственному простодушию мы создаем условия для бесконтрольного воровства наших денег", – высказался Хаминский.

Он объяснил, что опасность такого поведения заключается в том, что деньги могут быть направлены на финансирование терроризма. В такой ситуации моральная ответственность остается на том, у кого списались деньги, несмотря на то, что он и является жертвой, резюмировал юрист.

Ранее сотрудники Сбербанка предупредили клиентов о новой схеме мошенничества, благодаря которой злоумышленники могут похитить денежные средства не только у одного человека, но и у его родственников.

Мошенники представляются сотрудниками банка и говорят клиенту, что другие работники якобы пытаются оформить кредит на его имя с целью похищения средств. Для сохранения денег они просят оформить кредит для исчерпания кредитного потенциала, после чего перевести имеющиеся средства и взятые в рамках займа на безопасный счет.



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