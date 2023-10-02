Россиян предупредили о новых видах мошенничества в Сети перед осенним призывом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Сети стали появляться новые виды мошенничества, связанные с отсрочкой от осеннего призыва на службу, который начался 1 октября. Об этом сообщает газета "Известия".

В сентябре было обнаружено более 30 сайтов, маскирующихся под компании, которые оказывают помощь призывникам. Они предлагали купить военный билет или отсрочку и избежать призыва. Стоимость таких услуг составляла от 30 до 50 тысяч рублей.

Аферисты также предлагают оформить медицинские документы, которые подтверждают негодность к службе (ВИЧ, гепатит), подготовить пакет бумаг для эмиграции или получить статус беженца. Кроме того, мошенники могут фиктивно трудоустроить человека в организацию, где его не затронет призыв. Например, за 50 тысяч рублей отправят работать вахтовым методом на объект Минобороны или в IT-компанию с офисом в "Москва-Сити" за 2 миллиона рублей.

При этом злоумышленники пытаются также заполучить с помощью этой темы личные данные граждан. Так, в Telegram появился бот, который проводит "виртуальный аудит здоровья призывника" и сообщает, могут ли его забрать в армию. Для этого необходима персональная информация о человеке.

Однако юристы напоминают россиянам, что уголовная ответственность будет грозить всем участникам нелегальной сделки – как для продавца, так и для того, кто хочет получить отсрочку.

"Уклонение от призыва на военную службу наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", – добавил член ассоциации юристов России Дмитрий Уваров.

Тем, кто предлагает незаконные услуги, может грозить ответственность на срок до трех лет по статье "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что в России начался осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Всего в рамках осеннего призыва на военную службу планируется призвать 130 тысяч россиян. Это коснется граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву.

Москвичам рассказали о новом способе мошенничества на фоне осеннего призыва