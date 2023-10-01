В России начинается призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В России начался осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря 2023 года, согласно указу Владимира Путина.

Всего в рамках осеннего призыва на военную службу планируется призвать 130 тысяч россиян. Это коснется граждан в возрасте от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе и подлежат призыву.

Ранее замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации в рамках осеннего призыва.

Он также уточнил, что на Крайнем Севере и в других подобных ему регионах призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Как и прежде, срок службы составит 12 месяцев. Основную часть призывников начнут отправлять в военные части с 16 октября, при этом их участие в СВО исключено.

Осенний призыв в России начнется 1 октября