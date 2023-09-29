Прямую линию по призыву на военную службу запустят 17 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Генштаб запустит прямую телефонную линию по призыву на военную службу 17 октября. Об этом замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил на брифинге.

"Начиная с 17 октября приступит к работе прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, где специалисты дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу", – сказал он.

Цимлянский добавил, что линия будет работать по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

Вместе с этим он уточнил, что срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации в рамках осеннего призыва. Он начнется в России 1 октября. По словам Цимлянского, все призывники в российскую армию будут направлены на территории РФ, в новые регионы они не поедут.

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