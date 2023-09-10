В Геленджике вручили повестки двум наблюдателям на выборах

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Два наблюдателя на выборах в Геленджике получили повестки в военкомат. Ранее молодые люди уклонились от явки для уточнения персональных данных. Об этом сообщается в телеграм-канале Муниципального центра управления Геленджика со ссылкой на военного комиссара Сергея Козлова.

Сообщается, что оба гражданина являются безработными, и поэтому военкомат не смог уточнить их данные через организации.

"Один из них отказался получить повестку, вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения и повестки прибыть в военкомат вручили лично", – говорится в сообщении.

Оба гражданина оказались участниками выборного процесса. Козлов отметил, что если бы они явились в военкомат в пятницу, их бы не отвлекали от работы в избирательной комиссии. Военком подчеркнул, что мобилизационной кампании в зону проведения специальной военной операции не ведется.

"К слову сказать, такие повестки геленджичанам раздаются ежедневно", – отметил военком.

Ранее в Госдуме заявили об отсутствии планов по увеличению срока службы призывников. Там отметили, что сегодня срок службы составляет один год, и в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении.