В Госдуме заявили об отсутствии планов увеличения срока службы призывников

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В Госдуме не ведется обсуждение вопроса об увеличении срока службы для призывников. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина.

"Сегодня срок службы составляет один год, и в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении", – отметил он.

СМИ до этого опубликовали информацию о том, что жителям Санкт-Петербурга начали поступать повестки с предупреждением о вероятном увеличении сроков военной службы по призыву. Бумагу направляли тем, кто подлежит призыву в период с октября по декабрь 2023 года.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что осенью 2023 года в ГД внесут законопроект о лишении свободы за уклонение от мобилизации. В рамках проекта предлагается внести дополнение в статью 328 УК РФ, согласно которому уклонисту от мобилизации будут назначать штраф до 500 тысяч рублей или отправлять в колонию на срок до 5 лет.

Он также уточнил, что уклонением от мобилизации будет считаться самовольное оставление части или неявка в военкомат по повестке. Картаполов назвал данную инициативу актуальной, поскольку она призвана изменить ситуацию в правовом поле.

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