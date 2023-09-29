Срочников не будут направлять в зону СВО в рамках предстоящего призыва – Генштаб

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Срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации в рамках осеннего призыва, который начнется в России 1 октября. Об этом сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Что касается осеннего призыва. Он будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера", – цитирует его РИА Новости.

Цимлянский уточнил, что на Крайнем Севере и в других подобных ему регионах призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Как и прежде, срок службы составит 12 месяцев. Основную часть призывников начнут отправлять в военные части с 16 октября, при этом их участие в СВО исключено, подчеркнул представитель Генштаба.

"В пункты дислокации <...> в новых регионах Российской Федерации <...> или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", – сказал он.

Тем не менее Цимлянский заметил, что треть призывников в течение пяти месяцев будут осваивать современную военную технику, после чего получат военно-учетные специальности и будут направлены в войска. Также планируется продолжить практику формирования научных рот, научно-производственных подразделений и спортивных рот.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что в этом году осенний призыв в РФ пройдет по старым правилам. В частности, основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка. Однако штраф за неявку без уважительной причины вырастет с 3 до 30 тысяч рублей.

