22 сентября, 13:55Общество
Картаполов заявил, что предстоящий осенний призыв в РФ пройдет по старым правилам
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Изменения в правила призыва на военную службу этой осенью вносить не будут. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними – основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме", – уточнил парламентарий.
Рассылка электронных повесток, по его словам, возможна, однако это будет происходить в тестовом режиме, а сами документы будут только дублировать бумажные версии.
Картаполов добавил, что единственным изменением предстоящего осеннего призыва станет повышение с 1 октября штрафа за неявку по повестке с 3 до 30 тысяч рублей при отсутствии уважительной причины.
Ранее депутат заверил, что неявка в военный комиссариат по электронной повестке в этом году не повлечет никакого наказания. По его словам, штрафы за это планируется ввести только с 2024 года.
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