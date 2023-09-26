Больше 325 тысяч человек приняли на службу в ВС РФ с начала года – Медведев

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Свыше 325 тысяч человек с начала 2023 года поступили на службу в Вооруженные силы России по контракту. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по доукомплектованию ВС РФ.

"С момента отсчета, по данным министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты (на службу) более 325 тысяч человек", – цитирует его РИА Новости.

Медведев также прокомментировал свою поездку на военный полигон в ДНР. Он заметил, что подготовка контрактников там ведется на должном уровне.

Зампред Совбеза РФ рассказал, что во время поездки пообщался с рядовыми и офицерами. По его словам, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, твердость и настрой на победу.

О посещении Медведевым расположенного вблизи линии соприкосновения полигона в ДНР стало известно 15 сентября. Ознакомиться с ходом подготовки контрактников зампреду Совбеза поручил Владимир Путин.



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