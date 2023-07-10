В Минобороны РФ поддержали идею создания методички для мобилизованных

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Минобороны РФ одобрило идею создать единое методическое пособие с ответами на вопросы, которые относятся к частичной мобилизации, спецоперации и социального обеспечения военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо первого замминистра обороны Руслана Цаликова.

По его словам, вопросы, предлагаемые к включению в методическое пособие, затрагивают разные сферы деятельности. В этой связи, продолжил Цаликов, следует начать его подготовку в рамках рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Помимо них, проект будет заниматься вопросами социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в спецоперации, а также их родственников.

С предложением разработать методическое пособие с разъяснениями по вопросам, связанным с СВО, для семей военнослужащих, ранее выступила зампредседателя комитета нижней палаты Федерального собрания по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, во время рабочих поездок по городам РФ депутат выяснила , что в стране существует множество интернет-сайтов, групп в соцсетях и мессенджерах, публикующих заведомо ложные данные, а также искаженную информацию по этим темам.

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