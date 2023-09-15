Медведев посетил полигон подготовки контрактников в ДНР рядом с линией соприкосновения

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил в Донецкой Народной Республике (ДНР) полигон, находящийся вблизи линии соприкосновения. На нем Минобороны РФ ведет подготовку граждан, заключивших контракт.

"Заместитель председателя Совета безопасности по поручению верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина посетил полигон подготовки военнослужащих, набранных по контракту, расположенный в ДНР", – передает слова его помощника Олега Осипова ТАСС.

В рамках посещения Медведев также ознакомился с ходом подготовки контрактников, добавил он.

Ранее Путин заявлял, что более 300 тысяч добровольцев подписали с Минобороны РФ контракт на службу в зоне проведения СВО.

Он добавил, что до этого ему сообщали о 270 тысяч человек, подписавших контракт с ВС РФ. Однако, по словам президента РФ, на тот момент эти сведения были устаревшими. Добровольцы отправляются в зону боевых действий на Украину из патриотических соображений, отметил он.

До этого российский лидер опроверг информацию о том, что РФ берет северокорейских добровольцев на спецоперацию. РФ не требуется приглашать других людей для участия в боевых действиях, подчеркнул он.



За последние полгода контракты с ВС РФ подписали 270 тыс человек – Путин