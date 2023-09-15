Путин опроверг информацию о северокорейских добровольцах в зоне СВО

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Владимир Путин прокомментировал информацию о том, что РФ берет северокорейских добровольцев на спецоперацию. Он назвал такие сообщения чушью, сообщает РИА Новости.

По его словам, РФ не требуется приглашать других людей для участия в боевых действиях. Президент страны отметил, что уже 300 тысяч человек подписали контракты и пришли в качестве добровольцев.

"Я пару дней назад сказал, что уже мужчины, воины наши подписали контракты с Вооруженными силами РФ, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие", – подчеркнул Путин.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрия Медведева заявил, что около 280 тысяч человек приняли на контрактную службу в Вооруженные силы России с 1 января этого года. По его словам, часть контрактников находилась в запасе, а часть стала добровольцами.

Ранее Сергей Собянин посетил пункт отбора на военную службу, где пообщался с гражданами, отправляющимися в зону СВО по контракту. Мэр подарил одному из военнослужащих собственный пистолет Ярыгина по случаю присвоения звания лейтенанта, пожелав, чтобы тот принес ему удачу.

Помимо этого, Собянин рассказал, что контракты с Минобороны РФ заключили 10 тысяч москвичей. Еще порядка 20 тысяч горожан сейчас находятся в зоне СВО в качестве мобилизованных.

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