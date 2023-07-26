Собянин побеседовал с отправляющимся на службу по контракту в пункте отбора на Яблочкова

Фото: TACC/Сергей Булкин

Сергей Собянин посетил пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова, где пообщался с гражданами, отправляющимися в зону СВО по контракту. Видео со встречи он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Поговорил сегодня с ребятами, которые отправятся в зону проведения СВО. Благодарен ребятам за их выбор и самоотверженную работу", – написал градоначальник.

Также в ходе встречи мэр подарил одному из военнослужащих собственный пистолет Ярыгина по случаю присвоения звания лейтенанта, пожелав, чтобы тот принес ему удачу.

Помимо этого, Собянин рассказал, что контракты с Минобороны РФ заключили к настоящему времени 10 тысяч москвичей. Еще порядка 20 тысяч горожан сейчас находятся в зоне СВО в качестве мобилизованных.

Ранее в РФ стартовал эксперимент по подаче жалоб на отказ в поступлении на контрактную военную службу через портал "Госуслуги". Он призван сформировать механизм защиты прав граждан при отборе на службу. Подать заявление можно в течение 10 дней после решения об отказе.

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