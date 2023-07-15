В России завершился весенний призыв – МО РФ

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Весенний призыв в Российской Федерации завершился. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"Весенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 30 марта 2023 года № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 147 тысяч человек", – отмечается в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в РФ призывные комиссии приступили к работе с 1 апреля. Призывников отправляли со сборных пунктов в войска с 20 апреля.

По данным Минобороны, у прибывших в военкоматы была возможность выбора прохождения военной службы в разных видах и родах войск, учитывая состояние здоровья, а также результаты профессионального психологического отбора.

Каждому призывнику была выдана форма. Для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего. Для остальных видов и родов войск выдавалась форма защитного цвета. Кроме того, молодые люди получили банковские и персональные электронные карты-несессеры.

В министерстве подчеркнули, что перевозку призывников обеспечили 14 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 9 воинских эшелонов, 153 рейса гражданской авиации, более 2 тысяч вагонов пассажирских поездов, а также автомобили воинских частей.

Большая часть военнослужащих зачислена в учебные соединения и воинские части. Там в срок до пяти месяцев призывники пройдут обучение на современной военной технике и получат военно-учетную специальность.

Минобороны уделило особое внимание комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты направили порядка 490 призывников. В спортивные роты направили около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что единый реестр воинского учета запустят к старту осеннего призыва на службу в армию.

14 апреля Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра военнообязанных. Документом вносятся поправки в отдельные законодательные акты РФ по теме оповещения россиян о явке на мероприятия, связанные с призывом.