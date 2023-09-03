Около 280 тыс человек приняли на контрактную службу в ВС РФ с 1 января – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 280 тысяч человек приняли на контрактную службу в Вооруженные силы России с 1 января этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

"На этот раз я встречаюсь с руководителями субъектов Федерации очно, имея в виду значимость работы по доукомплектованию Вооруженных сил военнослужащими-контрактниками", – подчеркнул он.

По словам зампреда Совбеза РФ, часть контрактников находилась в запасе, а часть стала добровольцами.

До этого Сергей Собянин посетил пункт отбора на военную службу, где пообщался с гражданами, отправляющимися в зону СВО по контракту. Мэр подарил одному из военнослужащих собственный пистолет Ярыгина по случаю присвоения звания лейтенанта, пожелав, чтобы тот принес ему удачу.

Помимо этого, Собянин рассказал, что контракты с Минобороны РФ заключили 10 тысяч москвичей. Еще порядка 20 тысяч горожан сейчас находятся в зоне СВО в качестве мобилизованных.

Ранее в РФ стартовал эксперимент по подаче жалоб на отказ в поступлении на контрактную военную службу через портал "Госуслуги". Он призван сформировать механизм защиты прав граждан при отборе на службу. Подать заявление можно в течение 10 дней после решения об отказе.

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