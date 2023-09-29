В рамках осеннего призыва на военную службу в РФ призовут 130 тысяч человек

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Владимир Путин подписал ежегодный указ о начале осеннего призыва. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2023 года призовут 130 тысяч россиян. Это коснется граждан от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Весной этого года на военную службу призвали 147 тысяч человек, а прошлой осенью – 120 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что срочников не будут отправлять служить в зону спецоперации в рамках осеннего призыва, который начнется в России 1 октября.

Как и прежде, срок службы составит 12 месяцев. Основную часть призывников начнут отправлять в военные части с 16 октября, при этом их участие в СВО исключено.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заверил, что в этом году осенний призыв в РФ пройдет по старым правилам. В частности, основным документом для явки в военкомат останется бумажная повестка. Однако штраф за неявку без уважительной причины вырастет с 3 до 30 тысяч рублей.

Осенний призыв в России начнется 1 октября