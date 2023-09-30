Россиянам рассказали о росте зарплат и других изменениях в октябре 2023 года

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В октябре 2023 года в России вступит в силу несколько важных изменений. Среди них – рост зарплат, ужесточение правил выдачи ипотеки и повышение штрафов за неявку в военкомат.

Зарплаты и пенсии

С 1 октября на 5,5% вырастут зарплаты работников госучреждений, которые не являются госслужащими. В том числе, это коснется водителей, кассиров, бухгалтеров, охранников, комендантов и экспедиторов, уточнили в пресс-службе Минтруда России

На 3% проиндексируют зарплату сотрудников РЖД, а также работников отраслевых учреждений здравоохранения и образования. На 10,5% увеличится денежное довольствие бывших и нынешних силовиков. Также на 10,5% проиндексируют пенсии экс-военнослужащим и приравненным к ним бывшим сотрудникам других силовых структур. В их числе – ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки, СК, ФСИН, МВД, Росгвардия, МЧС. Повысят пенсии и бывшим пожарным, таможенникам и органам контроля за оборотом наркотиков.

Воинская служба

С 1 октября в России начинается осенний призыв на срочную службу. Вместе с этим вырастут штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины. Если раньше за это пришлось бы заплатить от 500 до 3 тысяч рублей, то теперь – от 10 до 30 тысяч. Однако получат штраф только те, кто проигнорировал бумажную повестку, электронный вариант документа пока остается дополнительным вариантом оповещения, отметили в Госдуме.

Кроме того, теперь работодатель обязан обеспечить явку призывника на сборные пункты или в воинские части, а также на военную службу по мобилизации. Если компания этого не сделала или даже воспрепятствовала процедуре, она рискует получить штраф в 400–500 тысяч рублей. А должностное лицо, которое ответственно за эту работу, – 60–80 тысяч.

Выдача ипотеки

С 1 октября вступят в силу новые правила, по которым банкам станет невыгодно выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом. Например, если он составляет меньше 10%, банк обязан увеличить свои резервы на 900% вместо старых 150 (резерв, своего рода страховка – средства банка, которые хранятся на случай неспособности кредитора расплатиться с долгом). Если же первый платеж равен 10–15%, резервы вырастут уже меньше – на 250–600%.

Это помешает формированию ипотечного пузыря и в перспективе поможет снизить стоимость жилья, объяснили в Центробанке.

Налог на фастфуд

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С приходом октября налог на добавленную стоимость (НДС) на гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи и другую подобную еду составит 20%. Раньше для этих товаров не было отдельного кода, поэтому продавцы относили их к хлебобулочным изделиям недлительного хранения, для которых НДС равен 10%. Эксперты не исключают, что после этого цены на фастфуд могут вырасти.

Получение госуслуг

С 1 октября двухфакторная аутентификация на портале "Госуслуги" станет обязательной для всех пользователей, рассказали в Минцифры. Чтобы ее подключить, в личном кабинете нужно зайти в раздел "Профиль" и перейти во вкладку "Безопасность", а после нее – во "Вход в систему". Затем необходимо активировать опцию "Вход с подтверждением" и ввести мобильный номер, куда будет приходить СМС для пропуска в систему. Останется лишь набрать пароль для сохранения изменений.

Российское гражданство

С 26 октября изменятся требования к иностранцам, которые хотят получить паспорт РФ. Теперь, кроме постоянного пребывания в России в течение пяти лет, знания языка и необходимых документов, кандидату придется подтвердить знание истории и законодательства РФ.

В то же время новый закон упростит получение гражданства для жителей стран бывшего СССР и их детей и тех, у кого в РФ живут близкие родственники с российскими паспортами. Также процедура станет легче для участников госпрограммы по содействию переселению в РФ живущих за рубежом соотечественников и лиц, чьи родные постоянно проживали на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах госграницы России).

При этом закон исключил схему, когда гражданство РФ можно было получить по упрощенной схеме, узаконив отношения с партнером: это нужно, чтобы сократить количество фиктивных браков. Теперь получить гражданство будет проще, только если в семье есть общий ребенок.

Однако новый закон предусматривает не только нововведения в процедуре получения гражданства, но и новые причины для его лишения. В частности, паспорт аннулируют за дезертирство, призывы к экстремизму и дискредитацию Вооруженных сил РФ.